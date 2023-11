Incidente in A11, lunghe code tra Prato Ovest e Montecatini

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 2 novembre 2023 – Un incidente stradale all’altezza di Serravalle Pistoiese ha creato qualche disagio alla circolazione. Le code hanno raggiunto i 5 chilometri di lunghezza nel tratto compreso tra Prato Ovest e Montecatini in direzione Pisa.

Lo scontro ha coinvolto almeno quattro persone, soccorse dal personale del 118 e ricoverate in condizioni non gravi. Il tratto autostradale era in quel momento piuttosto trafficato, ma la strada non è mai stata chiusa.