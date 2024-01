Inaugurato il ’punto digitale facile’: "I servizi informatici a portata di tutti"

Alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo e del sindaco Alessio Torrigiani è stato inaugurato, alla Casa della Salute, un nuovo Punto Digitale Facile (Pdf) finanziato dalla Regione con fondi Pnrr. Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente della Croce Verde Giovanni Setzu e Sandra Zamboni, in rappresentanza del sindacato Spi Cgil.

Il Pdf è un servizio rivolto a chi ha necessità di aiuto e supporto per accedere ai servizi informatici della pubblica amministrazione e conoscere gli strumenti digitali a disposizione. Con questo progettosi aprono due sportelli sul territorio di Lamporecchio. Il primo alla Casa della Salute, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, e il secondo nei locali di San Baronto, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12.

"I Punti digitali facili – spiega Ciuoffo – sono un’azione concreta e inclusiva che la Regione mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società, a partire dagli anziani. È per questo che la Toscana è tra le prime regioni a promuovere, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi".

Soddisfatto anche il sindaco Torrigiani: "Si tratta di un servizio importante a disposizione di tutta la cittadinanza – commenta –; le persone avranno la possibilità di rivolgersi agli operatori del Punto di Facilitazione per accedere a informazioni, servizi digitali e presentare richieste di assistenza. L’innovazione, compresa quella tecnologica, rappresenta un motore importante di sviluppo e di crescita, ma occorre non lasciare indietro nessuno e consentire a tutti di accedere ai servizi essenziali. Grazie alla Regione e all’assessore Ciuoffo – conclude il primo cittadino – per l’opportunità offerta e per aver messo a disposizione risorse significative".

