Inaugurata la nuova macchina della Misericordia

Domenica, i volontari della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pescia hanno festeggiato, in occasione dell’inaugurazione della nuova auto acquistata dall’associazione, una Fiat Panda Hybrid che sarà adibita al trasporto sociale e al servizio della cittadinanza. La festa è iniziata alle 10.45, con l’accoglienza delle associazioni partecipanti, seguita alle 11 da quella alle autorità. Alle 11.30 don Valerio Mugnaini ha impartito la benedizione al nuovo mezzo; al suo fianco, il sindaco Riccardo Franchi, che insieme all’amministratore della Misericordia, Niccolò Guarnieri, ha tagliato il tradizionale nastro tricolore.

L’associazione tiene a ricordare due importanti collaborazioni, che hanno reso possibile l’arrivo della nuova auto: le Onoranze Funebri Biagi, "per la collaborazione che ci lega da anni e il supporto e l’interesse che dimostra continuamente alla nostra associazione", che ha anche contribuito alla realizzazione della nuova macchina, e Leda Caselli, suocera di uno dei volontari storici, recentemente scomparsa: in occasione delle sue esequie sono state raccolte le somme necessarie per realizzare le scritte sulla macchina. "Dopo periodi non felici - commenta Annalinda Moschini, a nome dell’associazione - siamo giunti a un traguardo piccolo ma importante, che vede felici tutti i volontari. Questo, però, è solo un primo passo. presto sarà inaugurato un nuovo mezzo attrezzato, ed entro la fine del prossimo anno arriverà anche una nuova ambulanza".

Emanuele Cutsodontis