"Inascoltati sul tema della sicurezza"

"Sul tema della sicurezza le nostre richieste sono state inascoltate. E in città si continuano a verificare fatti di sangue e criminosi". Il consigliere di minoranza Andrea Bonvicini interviene dopo l’accoltellamento avvenuto per Pasquetta in corso Roma: "Una zona a rischio, popolata da hotel destinati ad ospitare extracomunitari, dove negozi etnici hanno sostituito le botteghe, che una volta popolavano via Mazzini, via Garibaldi fino al mercato oggi con poco e fuori controllo".

Bonvicini parla della riunione della Commissione con polizia municipale e protezione civile tenutasi lo scorso 18 aprile: "Abiamo richiesto per l’immediato una pattuglia in piu’ soprattutto durante questi ponti pasquali e del primo maggio, quando i turisti sono maggiormente presenti e che, in vista di nuove assunzioni di Vvgili a tempo indeterminato, si possano mantenere anche quelli a tempo determinato che scadono a settembre 2025, in maniera da avere un organico che passerebbe da 18 a circa 23 elementi".

Bonvicini parla anche del tema del responsabile della sicurezza, "figura chiave secondo il sindaco: è scomparso dalle priorità e nessuno più ne parla. Abbiamo proposto alcuni mesi fa, come minoranza in Consiglio comunale, due mozioni costruttive sulla sicurezza, entrambe bocciate dalla maggioranza. Ad ogni nostra mozione, la risposta è sempre la stessa: lo stiamo già facendo, ma i fatti dicono il contrario. Riteniamo che manchino capacità di gestire l’organico e di impartire indirizzi e priorità e volontà politica di fare ciò che suggerisce costruttivamente la minoranza, la cui somma dei voti corrisponde alla maggioranza degli elettori".