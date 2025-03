In Fondazione Poma ’1994 GenesIA’

Sabato 8 marzo, alle ore 16, presso la Fondazione Poma Liberatutti, presentazione del libro ’1994 GenesIA’ di Antonio Colacicco e Gregorio de Donno. In un futuro distopico, due IA del progetto GenesIA, incaricate di rendere nuovamente abitabile la Terra, decidono di esplorare il passato umano. Grazie a una tecnica di scansione della memoria, si immergono nei ricordi di chi ha vissuto il 1994, un anno cruciale per l’umanità. Tra le storie emergono connessioni inaspettate, rivelando il cuore pulsante di ciò che dà valore alla vita. Un viaggio nel tempo e nelle emozioni che cambierà il destino di un mondo in attesa di rinascita.

Per informazioni: Fondazione Poma Liberatutti

[email protected], 0572 1770011.