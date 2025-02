In duecento per il generale Vannacci: "Tanti vorrebbero censurarmi, ma..."

Il generale Roberto Vannacci conquista Chiesina Uzzanese. Oltre duecento persone sono accorse al centro civico Il Fiore, ieri pomeriggio, per ascoltare l’eurodeputato eletto con la Lega, venuto a presentare i suoi libri nell’ambito della rassegna Voci Erranti. Un personaggio che ormai da qualche tempo è riuscito a essere protagonista delle cronache, grazie alle sue posizioni caustiche nei confronti delle scelte di orientamento sessuale, dei migranti e dell’ambiente. Vannacci, autore del Mondo all’incontrario e del Coraggio vince, ha raccolto circa 560mila voti alle ultime consultazioni europee.

A intervistare questo personaggio così discusso e, allo stesso tempo, molto apprezzato da una fetta ampia degli elettori ci ha pensato il giornalista Aldo Grandi. L’incontro è stato introdotto dal sindaco di Chiesina Uzzanese, Fabio Berti, molto entusiasta per il successo riscosso tra la cittadinanza per l’iniziativa. "Il Partito Democratico – ha sottolineato – non voleva che facessi parlare un generale che ha lavorato tanto per scrivere questi due libri e che rappresenta nel migliore dei modi l’Italia a livello internazionale, mentre la sinistra ha tolto Ilaria Salis dal carcere per andarla a portare a Strasburgo".

Il generale Vannacci ha esordito con una sciabolata contro Marco Mazzanti, segretario provinciale del Partito Democratico. Quest’ultimo aveva espresso forte contrarietà alla presenza del militare impegnato in politica a Chiesina Uzzanese. "Dove è il signor Marco Mazzanti ? – ha chiesto in modo sarcastico Vannacci – Non ha raccolto il mio invito a partecipare alla serata, dove avrebbe potuto esprimere le sue motivazioni e farmi tutte le domande che avrebbe ritenuto necessarie. Allo stesso modo, sono pronto per un confronto con le associazioni Arci e Arci Gay che avevano fatto dichiarazioni sulla stessa linea. Mazzanti non è l’unico che vuole censurarmi, diversi altri si comportano così. Forse perché hanno paura che io possa esprimere il mio pensiero. Siete tantissimi stasera, davvero bellissimi. C’è un grande calore e tanta condivisione da parte vostra". L’eurodeputato ha ricordato di avere una conoscenza "verticale" di Chiesina Uzzanese, perché l’ha vista tante volte mentre faceva i lanci con il paracadute. "Quando ho scritto Il mondo all’incontrario – ha proseguito Vannacci – avevo deciso di farlo per gli amici, non pensavo che avrebbe fatto così rumore. Non andavo oltre una media di 20 copie al giorno, in base ai dati di Amazon. Poi, un giorno, il giornalista Marco Pucciarelli ne ha parlato in modo critico su Repubblica. Le vendite sono andate alle stelle, circa 100mila copie, e durante una settimana ho persino superato Harry Potter, il libro più venduto al mondo".

Daniele Bernardini