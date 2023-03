In 300 allo Sporting La qualità della vita si può migliorare con alimentazione sana

Successo della nuova edizione di "Alimentiamo lo sport". Oltre 300 persone hanno partecipato ieri alla giornata organizzata da Frida Onlus allo Sporting Club di Montecatini. Titolo: "Alimentiamo lo sport". E’ stato avviato anche in quest’anno scolastico un progetto in collaborazione tra l’associazione Frida Onlus e le scuole di Montecatini per sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio sulla problematica dei disturbi alimentari, al fine di trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita e dell’alimentazione delle persone, soprattutto i giovani, colpiti da questi gravi disturbi. La giornata di sensibilizzazione si è svolta con il patrocinio del Comune. Le volontarie di Frida Onlus hanno e il professor Gaspare Vinto, docente di scienze dell’alimentazione, hanno svolto attività di informazione per sensibilizzare sulle tematiche dei disturbi alimentari in un apposito Help Desk. Scienze dell’alimentazione è una materia che si insegna soltanto negli istituti alberghieri. Il professor Vinto, sassofonista talentuoso, si è anche esibito al sax. Grande attenzione è stata catturata dalle associazioni sportive che si sono messe a disposizione per accogliere bambini e adolescenti e metterli alla prova sul terreno di gioco: basket, danza, tennis, karatè, calcio, palla a volo, ping pong. L’iniziativa sarà organizzata, sul nostro territorio, nell’ambito della quattordicesima Giornata dei disturbi alimentari che si celebra a livello nazionale il 15 marzo. Obiettivo: sensibilizzare i giovani sull’importanza di una dieta equilibrata. "Ci siamo avvalsi della collaborazione dell’istituto Martini - ha spiegato Lisa Guidi presidente dell’associazione Frida Onlus - per ideare e preparare una merenda sana ed equilibrata. Abbiamo scelto il pane toscano e lo abbiamo condito con olio, pomodoro, prosciutto e nutella. Quello dei disturbi alimentari è un problema enorme che viene sottovalutato. Le vittime sono in continua crescita, soprattutto tra i giovani"". Ad animare la giornata, la speaker Silvia Marchi e Alessandro Martini di Televisium. Tutto nell’ottica di un arricchimento della formazione delle giovani generazioni. Insomma, una buona pratica da inquadrare nello spirito di ricerca di buoni e sani stili di vita. Al liceo sportivo Salutati di Montecatini è stato affidata la parte relativa alle attività sportive. Gli studenti del Salutati hanno lavorato al fianco di tante associazioni sportive del territorio per diffondere i valori dello sport e insegnare ai più piccoli primi rudimenti delle discipline sportive. Hanno partecipato MontecatiniMurialdo, Hdemia Krilù, Centro Taekwondo Montecatini, MAMA health lab, ASD Shoemakers Basket, ASD Shoemakers Overlimits, Mini Basket Montecatini, Montebianco Volley, Ping Pong Sporting Club Montecatini, Active Fitness & Sport, Smile Dance & Fitness, Bike Academy Valdinievole asd, asd L’acquario, asd OlympiaGym Altopascio, Asd Basket Massa e Cozzile, Ginnastica Meditativa. Tanti gli sponsor che con la loro generosità hanno reso possibile l’iniziativa. Tanti gli sponsor del territorio che hanno reso possibile l’iniziativa. E’ intervenuto anche per l’amministrazione comunale il consigliere di maggioranza Karim Toncelli.

Giovanna La Porta