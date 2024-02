Immobiliare. Il Nido apre con 10 assunti

Arriva a Montecatini Il Nido Immobiliare, nuova sede piazza Montegrappa e un gruppo di dieci agenti prossimo ad allargarsi. L’agenzia, che da poco ha festeggiato i 20 anni di attività ed è tra le maggiori in provincia di Pistoia, ha aperto le porte ai cittadini di Montecatini e ai clienti che hanno contribuito a rendere possibile l’importante passo in una sede rinnovata di 270 mq con sale riunioni, spazi di coworking, svago e postazioni per agenti. Il team di dieci consulenti immobiliari - ma che, annuncia l’agenzia, nei prossimi mesi raddoppieranno e diventeranno venti - è già attivo sul territorio. Nell’occasione della nuova sede il Nido Immobiliare guarda al futuro e dichiara già alcune delle prossime aperture che a cadenza annuale segneranno i prossimi step: Quarrata il prossimo anno, Casalguidi nel 2026, poi Agliana, Prato, e Firenze nel 2029.

L’agenzia è nata nel 2003 da Andrea e Marco Meoni (nella foto), fratelli uniti dal sogno di dare vita ad un luogo che rappresentasse un ’nido’ sia per i clienti alla ricerca di un immobile, che per i collaboratori interni all’agenzia. Oggi è diventata un’importante realtà imprenditoriale della provincia di Pistoia. Il Nido Immobiliare volge lo sguardo alle prospettive future anche per la Nido Academy, accademia di formazione già operativa che, spiegano dall’agenzia, offre la possibilità alle nuove generazioni (neodiplomati e neolaureati) di approcciarsi al mondo lavorativo, seguendo un percorso di formazione immobiliare - retribuito - volto all’inserimento all’interno dell’agenzia. Il desiderio è quello di arrivare a realizzare uno spazio di mille metri quadri che comprenderà l’Accademia di Formazione e un Campus con alloggi destinati ad agenti immobiliari provenienti da tutta Italia.

Gabriele Acerboni