Il weekend più caldo dell’estate. La Valdinievole tocca 40 gradi

Quello in corso sarà, con ogni probabilità, il fine settimana più caldo di tutta l’estate. Sulla Valdinievole la colonnina di mercurio è attesa, tra domani e lunedì, puntare i 40 gradi durante il pomeriggio. La causa di tanto caldo asfissiante è da ricercarsi nell’anticiclone africano, che sta tornando in queste ore a spingersi decisamente più a nord del consueto, ben oltre le aree del nord Africa dove solitamente è posizionato. A farne le spese saranno tutte le regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo, Toscana compresa.

Il giorno più caldo in assoluto sarà domani: domenica, infatti, sono attese punte di 40 gradi su tutte le aree di pianura delle province di Pistoia, Prato, Firenze. Le zone più ad ovest della Valdinievole, come Pescia o Chiesina Uzzanese, potrebbero fermarsi a 39 gradi centigradi grazie a qualche refolo di brezza in entrata dalla costa lucchese. Il risultato, però, cambierà ben poco: farà caldissimo.

Il caldo africano si spingerà anche in collina e in montagna: basti pensare che nel pomeriggio di domenica lo zero termico, vale a dire la quota alla quale la temperatura dell’aria raggiunge i valori di 0°C in atmosfera libera, sarà a 5500 metri. Un valore che raramente si raggiunge in Italia, anche nelle zone più a sud del nostro paese. A catena, i record di caldo verranno registrati anche sulle alture appenniniche della nostra area: ben 30 gradi sono attesi a 1000 metri di quota in Appennino, 24 gradi a 1500 metri. Un po’ di frescura sarà possibile incontrarla solamente... intorno ai 2000 metri, dove è attesa una temperatura massima di 20 gradi. Tanto caldo non potrà che essere accompagnato da un gran sole: sia oggi che domani, il sole splenderà su tutta la Valdinievole. Qualche leggerissima copertura potrà apparire solo sui crinali appenninici nel pomeriggio ma senza dare luogo a precipitazioni, tanto meno temporali.

E i giorni successivi? Dopo il picco di domenica e lunedì continuerà a fare molto caldo, seppur con un paio di gradi in meno nei valori massimi. Giornate come martedì e mercoledì faranno registrare temperature massime sui 35/36 gradi centigradi in Valdinievole, comunque ben sopra le medie del periodo che, per metà agosto, prevederebbero 32 gradi di massima. Chi sperava in un po’ di refrigerio notturno rimarrà deluso: in pianura domani non si scenderà sotto i 23 gradi, mentre lunedì e martedì sono previste temperature record di 26 gradi di minima, quasi 8 gradi sopra la media.

Francesco Storai