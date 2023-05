Il ’wedding’ a congresso Giro d’affari da 50 miliardi

Interventi di professionisti, rappresentanti delle istituzioni e associazioni, tavole rotonde sulle principali tematiche, presentazione di progetti e illustrazione di dati sul presente e il futuro della filiera del wedding e degli eventi privati: tutto questo alle Terme Tettuccio domani, promosso da Federmep, la principale associazione del settore che, a tre anni dalla sua nascita, celebra nell’occasione la sua prima assemblea in presenza.

La giornata di ieri è stata dedicata ai lavori congressuali, mentre oggi si terranno seminari e tavole rotonde, preceduti dal messaggio di saluto del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

"Finalmente insieme – dice la presidente di Federmep Serena Ranieri – una semplice frase che racchiude il senso della nostra iniziativa. I nostri eventi non esisterebbero senza la compartecipazione e la convivialità. Finalmente insieme perché fino allo scoppio della pandemia e il prolungato blocco delle nostre attività non esisteva un’associazione di settore. Finalmente insieme perché, archiviato il biennio nero, Federmep celebra il suo principale momento associativo in presenza. Vuol farlo guardando al futuro dell’associazione e di questo importante segmento dell’economia: circa 50 miliardi di giro d’affari annuo, 50mila tra imprese e partite Iva, 300mila posti di lavoro. A Montecatini tireremo le somme di questi primi tre anni di attività e soprattutto definiremo la rotta per i prossimi anni, nell’interesse delle nostre imprese e dell’intero sistema Paese".