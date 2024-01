Il trofeo della ’Boucle’ esposto al caffè Tettuccio

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo: sarà possibile ammirare il trofeo del Tour De France, oggi e domani, al caffè storico delle Terme Tettuccio. Il sindaco Luca Baroncini è particolarmente soddisfatto di questo appuntamento: "Il Tour De France è il terzo evento sportivo più seguito al mondo – ricorda –; l’edizione 2024 partirà da Firenze in onore del grande Gino Bartali che lo vinse due volte. Solo di addetti ai lavori si stimano 4.500 presenze nella nostra regione cui vanno sommati tifosi, giornalisti e appassionati al seguito della corsa, per un indotto stimato di circa 650mila euro a notte".

Baroncini sottolinea che "oggi e domani il Comune ha organizzato, nell’ambito degli eventi che la città metropolitana di Firenze sta portando in giro per alcuni comuni toscani tra cui il nostro, al caffè storico delle Terme Tettuccio una due giorni in cui sarà esposto alla cittadinanza il trofeo originale del Tour de France. Gli appuntamenti sono tre: il primo è fissato oggi, a partire dalle 18,30, con un incontro sui valori dello sport; il secondo, domattina, è rivolto alle scuole con la partecipazione della polizia stradale e tratterà il tema della sicurezza. Infine nel nel terzo sarà presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella per parlare di ciclismo come strumento di valorizzazione e promozione del territorio. Il tutto alla presenza di grandi campioni e del ct della nazionale Italiana Daniele Bennati". Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso libero.