Il thriller della Valdinievole ’Amnesia’ con un tocco noir: "Tutto è nato da una visione"

Amnesia, film girato interamente in Valdinevole, arriva domani sera al Cinema Imperiale. Il sodalizio tra le amministrazioni di Monsummano e Montecatini è andato in scena ieri pomeriggio nella sala consiliare del comune di Montecatini. Il sindaco di Monsummano Simona De Caro e l’assessore montecatinese Luca Bini hanno battezzato ufficialmente la pellicola. Il film verrà proiettato anche giovedì 29 maggio. La prima è sold out.

Emozionati la direttrice di produzione Elisabetta Ferraro, i protagonisti Emanuele Apa e Alessia Pacini, il doppiatore Matteo Avanzati della compagnia del teatro Montand.

Amnesia non è un film qualunque: è un lungometraggio thriller di 113 minuti, un progetto indipendente nato dall’iniziativa e dalla passione di un gruppo di giovani under 30. Tra gli obiettivi, promuovere le bellezze del territorio. "Il film – ha raccontato il regista Dario Boldrini – nasce da una visione che ho avuto nel bagno di casa mia ed è diventata una fissazione. Si fa un film perché si può e perché si deve". De Caro ha spiegato: "Due anni fa si sono presentati da me Dario, Emanuele e Alessia. Gli brillavano gli occhi". Bini scherza compiaciuti: "Provo invidia perché riescono a esprimere una forma d’arte".

La trama del film segue le vicende di un giovane tormentato, incapace di sognare, che cerca disperatamente di fuggire dalla propria città. I piani del ragazzo vengono sconvolti: una notte ai piedi della magica Torre di Monsummano Alto, una figura enigmatica – la Red Lady – entra nella vita del protagonista, consegnandogli un misterioso pacco destinato a cambiare il suo destino.

Giovanna La Porta