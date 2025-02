Il Tar: "Il nome Terme riservato a chi usa acque terapeutiche"

Le Terme siamo noi. Solo Montecatini e le altre realtà dove vengono utilizzate quelle acque minerali naturali e sono eseguiti tutti i trattamenti a esse collegare possono essere definite in questo modo. Così si è espresso il Tar del Lazio in merito al ricorso presentato dalle Terme di Sirmione contro l’archiviazione decisa dall’Autorità garante della concorrenza in merito alla segnalazione effettuata nei confronti di Qc Terme. Secondo l’azienda di Sirmione questo gruppo avrebbe spacciato per attività termale, anche ciò che non lo è.

"All’esito dell’adunanza del 26 settembre 2023 – ricorda il Tar nella sentenza – l’Autorità aveva adottato il provvedimento con cui aveva archiviato la segnalazione di Terme di Sirmione, così come integrata da Federterme, ritenendo insussistenti elementi sufficienti per un approfondimento istruttorio, rilevando che la struttura Qc Termegarda era pubblicizzata, nel sito della società Qc. Terme, nella sezione dedicata ai centri benessere, che risultava distinta da quella dedicata ai centri termali, che non vi era menzione della presenza di acque o cure termali nella struttura medesima e che anche le altre strutture prive di acque termali facenti capo alla società segnalata erano collocate nella sezione centri benessere".

Il Tar ha annullato l’archiviazione perché "l’Agenzia per la concorrenza non risulta avere adeguatamente approfondito una delle circostanze oggetto della segnalazione. Non è stato menzionato, nel provvedimento impugnato, il fatto che tali strutture utilizzino il termine Terme già nella denominazione, mentre risulta evidente che l’inserre, nella sigla che individua tali strutture, la parola risulta già di per sé idonea a ingenerare nel consumatore il convincimento che il centro in questione sia di natura termale e utilizzi acque termali in senso proprio".

Da. B.