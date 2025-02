Il talento cresciuto sul San Baronto. Virginia Martelli trionfa ancora

Al termine di una brillante esibizione Virginia Martelli ha vinto la Coppa del Mondo, nella disciplina Under 18 Star Tessuti aerei, gara che si è svolta al PalaDozza di Bologna. Si tratta di una conferma, in quanto la giovane Virginia aveva vinto il titolo mondiale e anche nella stagione passata. Una leader assoluta in questa disciplina. I nuovi prestigiosi risultati sportivi sono stati ottenuti grazia alla sua abilità e alle tante ore di allenamento che Virginia Martelli svolge sotto l’attento sguardo della maestra Maria Virginia Carli.

Martelli pratica questo sport da sette anni. Per raggiungere certi livelli è necessario tanto impegno, allenamento, passione e capacità personale elevate. Si alena tutti i giorni per almeno due ore. La campionessa del mondo appartiene alla scuola ’Ecole danse’, con sede a Larciano. Virginia Martelli, quasi diciottenne, abita con i propri genitori a Lamporecchio, nella frazione collinare di San Baronto. Studentessa, frequenta con profitto il Liceo artistico di Pistoia.