Il sì al piano specifico sul turismo slitta alla prossima settimana

Slitta di una settimana l’approvazione del Piano strategico del turismo del Comune. Il provvedimento avrebbe dovuto ottenere il via libera della giunta ieri mattina, ma una piccola questione burocratica ha fatto rimandare il voto di qualche giorno. Il Piano strategico di sviluppo e marketing turistico di Montecatini sarà lo strumento per disegnare e costruire, in modo partecipato con gli operatori, la nuova offerta di Montecatini. "Il percorso – ha spiegato il Conune – seguirà il concetto di Wellness & Well-being destination, evolvendo dall’attuale posizionamento di destinazione termale classica e di città centrale per visitare altre destinazioni della Toscana. L’attuale posizionamento di Montecatini nel mercato turistico fa sì che stia vivendo un periodo di stagnazione, con una perdita di flussi e soprattutto di redditività per gli operatori turistici e commerciali".

Secondo l’amministrazione, "il mercato del turismo del benessere sta vivendo, dopo la pandemia, una crescita considerevole, come conseguenza dei nuovi comportamenti sociali e l’incremento dell’interesse per la salute e per la cura di sé. Questo trend è evidente anche nell’emergenza di nuove modalità e tipologie di offerta wellness e well-being, che Montecatini dovrà sviluppare ed organizzare per rilanciare la sua proposta nel mercato nazionale e internazionale". Secondo il Comune "per non perdere quote di mercato e per rimanere al passo con i competitor nazionali e internazionali, tra cui le altre città che fanno parte del sito Unesco Great Spas of Europe, Montecatini deve reagire e adattarsi all’evoluzione della domanda, che va sempre più verso un turismo olistico, di well-being, outdoor, superando la concezione del turismo termale classico".

Da. B.