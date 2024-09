Il risanamento dell’acquedotto. A Santa Lucia partono i lavori. Intervento su condotte e allacci

Entro il mese di settembre, Acque, gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole, avvierà un nuovo cantiere a Santa Lucia, nel comune di Uzzano, per la sostituzione di un importante tratto di condotta in via Emilia-Romagna e in alcune sue traverse. Si tratta di un intervento sicuramente atteso dai residenti, e costantemente sollecitato anche da parte dell’amministrazione comunale, visti i ricorrenti guasti nell’ultimo periodo di quel tratto di rete: guasti che, per essere riparati, necessitavano purtroppo anche di temporanee sospensioni dell’erogazione idrica.

Ciò nonostante, mentre venivano effettuati i pur indispensabili interventi tampone, Acque aveva già avviato la progettazione per il completo risanamento dell’infrastruttura. Oggi, finalmente, è ormai prossima la risoluzione delle problematiche, grazie all’imminente posa di una nuova tubazione in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quelle di vecchia generazione, per una lunghezza di circa 500 metri e un investimento complessivo di oltre 200mila euro. Ulteriormente saranno sostituiti tutti gli allacci di utenza presenti in quel tratto, che ammontano a circa una trentina.

L’intervento, che oltre a ridurre l’incidenza delle perdite, migliorerà anche il servizio per qualità e continuità, prenderà avvio con le preliminari operazioni di allestimento del cantiere. Quindi, faranno seguito le attività di scavo, posa e infine di collaudo. Per tutto il periodo dei lavori si renderanno necessari alcuni provvedimenti di regolazione del traffico; le modifiche alla viabilità e alla sosta saranno comunque puntualmente segnalate sul posto, e i cantieri avanzeranno per tratti di strada, in modo da limitare per quanto possibile i disagi. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anni.