Il ricordo di Padre Fulvi ucciso 20 anni fa in Uganda

Per ricordare il martirio di padre Luciano Fulvi avvenuto in Uganda venti anni fa, l’arcipretura di Uzzano Castello ed il comune di Uzzano hanno organizzato per oggi un incontro alla presenza del vescovo Fausto Tardelli. Dopo la messa nella chiesa del centro storico officiata dal neo vescovo di Pescia Fausto Tardelli, nel palazzo del Capitano si tiene un incontro pubblico dal titolo ’Padre Luciano Fulvi, un uzzanese con l’Africa nel cuore con la testimonianza in differita di padre Maurizio Balducci, attuale superiore della missione in Layibi. Nato ad Uzzano il 15 maggio 1928, nel 1956 partì per l’Uganda dove iniziò il suo cammino nella missione Nyapea. Il suo è sempre stato un cammino di fede e preghiera verso i bisognosi alternando il suo impegno in varie zone dell’ Africa fino al 2004, quando la sera del 30 marzo avvenne la tragedia. Alcuni disperati fecero ingresso nella stanza dove risiedeva, dentro la missione di Layibi, lo sorpresero alle spalle e lo uccisero. Nel 2007 Uzzano gli ha intitolato anche una strada nella frazione di Sant’Allucio, a pochi passi da dove era nato.

Stefano Incerpi