Il programma stagionale degli spettacoli al Teatro Yves Montand

Un carnet di otto spettacoli in abbonamento per la prosa, spettacoli per le famiglie e una scelta di matinèe dedicata agli istituti scolastici divisa per fascia d’età. È stata presentata così a Monsummano la nuova stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Yves Montand a firma del direttore artistico Luca Ferrante e Eleonora Di Miele che si delinea tutta all’insegna della risata con tante commedie per tutte le età. "Questo teatro – ha detto il sindaco Simona De Caro alla presentazione del cartellone – è diventato la casa di tutti i Monsummanesi e non solo, sarà un’altra stagione ricca di sorprese ed eventi per tutti". Il primo appuntamento è nella notte di Halloween il 31 ottobre con uno spettacolo per famiglie. Sabato 9 novembre aprirà la stagione di prosa con una commedia sulle relazioni di coppia ’L’ammazzo col gas’ con Danila Stalteri e Roberto D’Alessandro. Si prosegue sabato 23 novembre con la commedia ’Shakespeare X2’ con Elia Tedesco e Simone Marietta una gara tra due attori rimasti da soli alle prese con i personaggi delle opere del Bardo. Nel periodo di dicembre, sabato 14 il teatro ospiterà il concerto di Natale ’The Blue Sisters’ con Silvia Benesperi, Federica Gargini e con la partecipazione del coro Gospel di Pistoia. Il nuovo anno invece vedrà protagonista il 18 gennaio Luca Ferrante in una commedia diretta da Danilo De Santis ’Il Padel nostro’, con Danilo De Santis Roberta MastroMichele e Angelica Pisilli mentre sabato 15 febbraio il giorno dopo San Valentino, verrà messo in scena un recital multimediale da un’idea di Beppe Mecconi ’Orfeo e Euridice’. Sabato 1 marzo risate a profusione con una commedia scritta da Marco Falaguasta "Punto e a Capo" per la regia di Luca Ferrante, 6 personaggi in un vagone di un treno in un viaggio esilarante. La stagione teatrale chiuderà sabato 5 aprile con la commedia ’Natale non è’.

La campagna abbonamenti è aperta fino al 30 settembre. Per informazioni e prenotazione abbonamenti è possibile telefonare al numero 339-2863464 oppure scrivere una e-mail a [email protected]. Il costo dell’abbonamento a 8 spettacoli è di 120 euro.

Arianna Fisicaro