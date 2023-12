Il Presepe si sposta in carriola

Oggi prende il via "La Città nel Presepe": mentre cresce l’attesa per la sedicesima edizione del presepe vivente lungofiume, in programma il 6 e 7 gennaio in occasione dell’ottocentesimo anniversario della realizzazione a Greccio del primo presepe voluto e realizzato da San Francesco, il centro storico cittadino si anima con quasi 100 presepi.

L’evento prende il via a La Magione della città di Pescia e in piazza del Grano alle 10, con la novità del "Presepe in carriola", rassegna di presepi artigianali non statici su carrette. "Portare un presepe in carriola – spiega Nicola Gentili, presidente dell’Officina delle Arti – simbolo di movimento e anche oggetto caratteristico del nostro territorio, che proviene da un’identità agricola, vuol dire essere aperti verso i tanti significati del presepe: il confronto, l’accoglienza, l’inclusione, e soprattutto diventa l’occasione per una grande proposta di pace, che sarà portata in corteo per il centro storico a inaugurare tutti gli altri presepi nei quattro quartieri e nelle chiese della nostra città".

L’iniziativa è organizzata dall’associazione "L’Officina delle Arti" con il patrocinio del comune di Pescia, in coordinamento con l’associazione nazionale Città dei Presepi e Terre di Presepi e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Banca di Pescia e Cascina. Il "Presepe in carriola" si svolgerà oggi e domenica, dalle 10 alle 17, in piazza del Grano, e domenica 17 dicembre e sabato 6 e domenica 7 gennaio, in via del dell’Acqua e in via Santa Maria.