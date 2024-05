Il Premio Lions Pinocchio al compositore Tarabella

Sarà assegnato al compositore e regista lirico Aldo Tarabella il 22° Premio Lions Pinocchio di Collodi 2024. Appuntamento questa sera durante la cena conviviale al ristorante del Parco di Pinocchio, evento organizzato dai Lions Club di Pescia. A conferire il premio sarà il presidente del Lions Club Pescia Marco Borgioli, alla presenza del presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi.

Saranno presenti anche il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi, Giorgio Lazzarini, presidente del Teatro del Giglio, Cataldo Russo, direttore artistico Teatro del Giglio, Enrico Musenich, autore di scene e costumi dell’opera lirica Pinocchio, Loredana Lignola, membro del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e, naturalmente, il compositore Aldo Tarabella

L’evento serale del Premio Lions Pinocchio di Collodi sarà preceduto alle 18 dalla inaugurazione della mostra ’Pinocchio. Storia di un burattino. Costumi e scenografie’. Si tratta dell’esposizione dei costumi di scena e bozzetti dell’opera lirica omonima, allestita all’interno della Sala del Grillo al Parco di Pinocchio.

Il Premio Lions Pinocchio di Collodi giunge alla 22esima edizione. A idearlo il Lions Club Pescia nel 2002, dall’allora presidente Marco Pippi. Fin dal suo esordio ha avuto il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Ogni anno è assegnato a personalità e organizzazione che, attraverso il personaggio di Pinocchio, hanno compiuto azioni che valorizzano in modo significativo il burattino in vari ambiti che vanno dallo spettacolo, al cinema, ad azioni umanitarie, allo sport.

In questa edizione il riconoscimento va ad Aldo Tarabella, eclettico uomo di teatro e d’opera, che abbina stabilmente la composizione con la regia lirica, sia dei propri titoli che di opere del repertorio Lirico. L’ultima delle sue “creature” è Pinocchio. Storia di un burattino, opera originale del compositore Tarabella, con libretto di Valerio Valoriani. La rappresentazione teatrale sta riscuotendo successi in tutti i teatri dove sta, via via, approdando e che gli è valsa il Premio Lions Pinocchio.

Dall’anno della sua istituzione hanno ricevuto questo premio, tra gli altri: alla memoria, il professor Rolando Anzilotti, già sindaco di Pescia, deputato al parlamento Italiano, fondatore e primo Presidente della Fondazione Collodi; l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Mel Sembler, il gruppo musicale dei Pooh con il regista ed autore teatrale Saverio Marconi, rispettivamente autori della colonna sonora e della drammaturgia per un adattamento delle Avventure di Pinocchio in forma di musical, il giornalista, scrittore ed esperto di cinema Vincenzo Mollica , alla casa di produzione LUX Vide, con il MIUR e la RAI, per la produzione delle miniserie ’Pinocchio’; alla scenografa e costumista Elena Mannini, la Federazione Ciclistica Italiana e il presidente de Comitato Mondiali Toscana 2013 Claudio Rossi, la parlamentare europea Silvia Costa, il regista Matteo Garrone per il film su Pinocchio, il Presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi.