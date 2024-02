Il pranzo di solidarietà del Banco Alimentare all’alberghiero Martini

La cultura della solidarietà e del dono. Questa la spinta che porta ogni giorno il Banco Alimentare ad agire capillarmente anche sul territorio della Valdinievole. Per celebrare i valori della generosità, ieri all’istituto alberghiero Martini, nella sede della Querceta, è stato organizzato un pranzo proprio dal Banco Alimentare, preparato ovviamente dagli studenti e dai docenti dell’istituto. A fare gli onori di casa, il preside Riccardo Monti e la vice preside Benedetta Calistri. Hanno partecipato molte associazioni di volontariato della Valdinievole e Cristiana Pasquinelli in rappresentazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. "Ringrazio gli organizzatori per questa iniziativa – ha detto l’assessore alle politiche sociali Federica Rastelli, presente all’evento insieme all’assessore Alessandro Sartoni – per noi, come amministrazione, il contatto costante e la collaborazione con le realtà di volontariato a favore delle fasce deboli è prezioso". Banco Alimentare è autorizzato alla distribuzione delle eccedenze di ortofrutta dai mercati per essere distribuita gratuitamente agli indigenti.