Il Ponte Buggianese non può sbagliare

Reduce dall’importante pareggio conquistato sul campo della Real Forte Querceta, e da un girone di ritorno in cui ha messo a referto ben 10 punti nelle 5 gare disputate, il Ponte Buggianese è atteso da un altro importante esame, nel lungo e difficile cammino che dovrebbe portare i biancorossi verso la salvezza. I ragazzi allenati da mister Vettori questa volta devono vedersela contro il Mobilieri Ponsacco, nobile decaduta che, come i pontigiani, gravita da diverse settimane in zona play out. Una situazione davvero strana ed inaspettata per la compagine pisana, che ad inizio stagione era stata accreditata da diversi esperti come una delle squadre pronte a lottare per la conquista di un posto in Serie D, e che adesso rischia realmente di finire in Promozione.

"Contro il Ponsacco, si decide il nostro destino – ha dichiarato il dirigente pontigiano Gianni Sensi –. È un vero e proprio sconto diretto. Dovremo affrontare questa gara al 100%, super concentrati. Non deve mancare la concretezza, e dovremo essere cattivi quando avremo l’occasione giusta per poter fare gol. Il clima fuori dal campo sarà ostile, anche perché i nostri avversari lottano come noi per la salvezza. Se dovessimo fare risultato, e soprattutto vincere, andremmo a +6 dal Ponsacco, facendo un grosso passo in avanti verso la salvezza".

Sempre Sensi ha proseguito il suo discorso sul match in programma in terra pisana, utilizzando queste parole: "Come sempre, i ragazzi si sono allenati più che bene. Dovrebbero essere tutti pronti ad andare in campo domenica contro il Ponsacco. Mancherà con molta probabilità Sgherri, che già aveva accusato qualche problema al termine della partita giocata contro la Real Forte Querceta".

