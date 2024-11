Il Ponte Buggianese attende il Viareggio

Il Pertini è pronto ad ospitare il match tra Ponte Buggianese e Viareggio, valido per la decima giornata di campionato del girone A di Eccellenza. Si sfideranno due squadre che non sono uscite bene dall’ultimo turno, che ha visto anche il cambio di allenatore tra i bianconeri. Al posto di Stefano Santini, l’uomo che aveva conquistato ben tre promozioni consecutive col Viareggio, è arrivato Christian Amoroso. Il nuovo trainer bianconero nativo di Cascina ha alle spalle diversi campionati di A con addosso le casacche di Fiorentina e Bologna. Può anche vantare varie esperienze in D da coach del Ponsacco, del Ghivizzano, del Sestri Levante, del Real Forte Querceta e del Seravezza. Al di là di tutto ciò, i biancorossi devono comunque regalare una prova di carattere e riscatto, per mettere alle spalle il brutto ok subito contro la Massese, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per come è arrivato.

"Siamo pronti per affrontare questo nuovo match importante – ha detto il dirigente biancorosso Gianni Sensi –. Giocheremo contro il Viareggio, che ha da poco cambiato il suo allenatore. Verrà di sicuro agguerrito e con l’intenzione di dare una svolta alla propria stagione. Ma noi ci faremo trovare pronti, per non rendergli la vita facile in campo".

Sensi ha poi continuato così: "I ragazzi devono scendere in campo consapevoli che devono offrire una prestazione migliore rispetto a quella vista a Massa. Se dobbiamo lottare infatti per salvarci, dobbiamo avere un atteggiamento ben diverso da quello visto contro la Massese. Ci vuole il Ponte visto in campo nelle gare precedenti, ovvero una squadra che corre, che crea e che ci mette quel qualcosa in più per arrivare al miglior risultato possibile".

Il dirigente biancorosso ha poi concluso, dicendo: "Ci teniamo tanto a conquistare un risultato importante, perché sarebbe storico, e perché ci aiuterebbe anche per ciò che riguarda la classifica. Anche perché adesso ci attendono diverse gare difficili, dove affronteremo le prime della classe".

Simone Lo Iacono