Il parquet con i pneumatici riciclati La prima tappa del Toscana Tour

I nuovi campioni del basket 3x3 si sfidano in un campo di gomma riciclata da pneumatici fuori uso, realizzati da Ecopneus, che ha dato vita a superfici sportive di alto livello tecnologico, ottime prestazioni e sostenibili, proprio perché nascono da materiale riciclato. L’appuntamento con questa dinamica variante della pallacanestro, ormai inserita nelle discipline olimpiche, è in programma sabato 27 e domenica 28 maggio, con la prima tappa del tour Toscana B’3, in piazza del Popolo, con una manifestazione maschile e femminile nelle categorie senior, under 18 e under 16, oltre al basket inclusivo e a quello in carrozzina Vicino al sagrato della chiesa del Corpus Domini, è in programma la prima delle sedici tappe del circuito Half Court 3x3 Red Bull. Tutti i vincitori andranno alle finali di luglio del Dynamo Sport e a quelle LB3 di Roseto degli Abruzzi, mentre i trionfatori del torneo senior di Montecatini riceveranno una wild-card per la National Final di Rimini del 29 luglio. Il progetto, reso possibile grazie al contributo di Ecopneus, società senza scopo di lucro principale responsabile del riciclo degli pneumatici fuori uso in Italia, con il supporto tecnico delle aziende Microgonma e Spplast, ha incontrato il sostegno di Conad Nord-ovest, insieme ai soci toscani, top sponsor della manifestazione. A ciascun partecipante della manifestazione verrà regalato un kit, oltre a buoni spesa utilizzabili in tutti i punti Conad della Toscana. L’intrattenimento per i più piccoli sarà curato dal personaggio Capitan Fermandone di Dice. Ieri, nella sala del consiglio comunale, l’appuntamento è stato presentato da un personaggio di eccezione: Giacomo "Jack" Galanda, l’ex ala grande, oggi consigliere federale, che ha vinto tre scudetti con tre squadre diverse, brillando anche in nazionale. "Mi sembra di tornare nei campetti di quando ero bambino – ha sottolineato con una punta di nostalgia. È un ottima occasione per consentire ai ragazzi di giocare. Saranno con noi anche gli studenti del liceo sportivo e degli altri indirizzi del Coluccio Salutati". Il sindaco Luca Baroncini ha ribadito che "Montecatini ha il basket nel sangue. Da questa versione, possono nascere nuove forme di atletismo". Il 3x3 deriva dal basket giocato nei playground che ha preso la forma odierna a partire dalla fine degli anni ottanta, quando negli Stati Uniti sono stati organizzati importanti tornei che hanno cominciato a fissarne le regole. Dak 2007 la Fiba organizza i Mondiali, gli Europei ed il World Tour.

Daniele Bernardini