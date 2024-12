Il nuovo portale del Comune di Ponte Buggianese: le novità

Il sito istituzionale del Comune di Ponte Buggianese (comune.ponte-buggianese.pt.it) si è rifatto il look, per poter essere conforme alle normative di accessibilità dell’AgID, ovvero l’Agenzia per l’Italia Digitale. La struttura del sito adesso garantisce agli utenti un’esperienza moderna, inclusiva e al passo con le esigenze di tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane. Tra le principali novità, c’è la possibilità di accedere a quattro servizi online, previa registrazione e autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS (per i cittadini europei). I servizi a disposizione sono: richiesta di accesso agli atti; richiesta del tagliandino posteggio per invalidi; richiesta del permesso di occupazione del suolo pubblico; rilascio e regolarizzazione cartelli passo carrabile. Il sistema aiuta gli utenti durante la compilazione delle pratiche. Inoltre è stata implementata una funzionalità per la prenotazione di appuntamenti con gli uffici, attualmente in fase di aggiornamento, per migliorare ulteriormente la fruibilità del servizio.

Il nuovo portale istituzionale è stato realizzato grazie ai fondi europei del PNRR, così come il nuovo Albo Pretorio Online, un portale di Amministrazione Trasparente, un portale per la gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); l’aggiornamento del portale SUAP, integrato con il sistema STAR della Regione Toscana. I primi due servizi sono stati realizzati in collaborazione con ‘Datamanagement Italia SpA’, mentre per il terzo è stata chiamata in causa ‘Palitalsoft S.R.L.’

"L’obiettivo della nostra Amministrazione, è rendere il Comune di Ponte Buggianese più efficiente, accessibile e vicino ai bisogni dei cittadini – ha dichiarato l’assessore Marco Biagini –. Grazie ai fondi PNRR, stiamo portando avanti una trasformazione digitale, che ci permette di offrire servizi moderni e inclusivi, garantendo una Pubblica Amministrazione più rapida ed efficace nell’evadere le richieste".

Simone Lo Iacono