Il nuovo Cup è pronto: le novità Spazi riorganizzati e potenziati In via Battisti ci saranno due sedi

Dopo una completa riorganizzazione, il Cup ospedaliero di Pescia, il front office amministrativo in via Cesare Battisti, è stato inaugurato, e a partire da lunedì 4 settembre sarà aperto al pubblico, tra il Poliambulatorio, al piano terra dell’ex Filanda, e i locali della Casa della Salute. Un intervento che è stato reso possibile dal supporto della struttura dei Servizi al cittadino di Prato e Pistoia, per poter attivare un nuovo sistema amministrativo polifunzionale, migliorato nell’accesso ai servizi e nell’accoglienza al cittadino. A fare gli onori di casa, i direttori dello staff Direzione Amministrativa, Leonardo Pasquini; del dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio, Mariateresa Asquino; della struttura dei Servizi al cittadino di Prato e Pistoia, Claudio Sarti; e poi, Sara Melani, direttore percorsi Continuità Assistenziale; Giuditta Niccolai, direttore del presidio ospedaliero; Ermes Tesi, direttore Area Tecnica Pistoia; a rappresentare la Società della Salute della Valdinievole, il presidente Alessio Torrigiani e il direttore Stefano Lomi, oltre al sindaco di Pescia, Riccardo Franchi, e ai consiglieri regionali Luciana Bartolini, Federica Fratoni e Marco Niccolai. Finora il Cup convogliava sia l’attività di prenotazione di visite specialistiche e di attività amministrativa che quella di accettazione di prestazioni sanitarie. Per diminuire la pressione su un unico sportello gli spazi sono stati riorganizzati, creando un sistema di accoglienza che in parte è rimasto nei locali della ex Filanda, in parte è stato trasferito di pochi metri, nei locali adiacenti alla Casa della Salute. "È importante l’ampliamento dei servizi Cup, attraverso il recupero di uno spazio più adeguato - dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Stiamo lavorando con grande intensità per riorganizzare e potenziare la sanità pubblica, e il Cup è una porta di accesso ai servizi che deve essere valorizzata secondo una logica di efficacia e prossimità". Nella nuova sede sono state concentrate le attività con due sportelli aperti dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13, dove prenotare e fare accettazione per prelievi, visite ed esami specialistici, per rilasci e attivazioni di tessere sanitarie, operazioni di anagrafe sanitaria, consegne di referti, informazioni e gestione di iniziative legate al trasporto fragili, accettazione richieste e consegna cartelle cliniche.