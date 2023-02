"Il nostro Sanremo" fa il pieno di applausi

Pieno successo per "Il nostro Sanremo Marystar Music" realizzato durante il 73° Festival della Canzone italiana con esibizioni dei cantanti del Festival nazionale Voci d’Oro "50 anni & dintorni" di Montecatini.

"Per i nostri cantanti – spiega Maria Angela Arcangeli, titolare di Marystar – è stata una bellissima esperienza e tanta promozione artistica, due esibizioni straordinarie con la partecipazione a Casa Sanremo Sala Vittorio De Scalzi nel programma Sanremo Doc". Danilo Daita ha consegnato uno speciale riconoscimento a Maria Angela Arcangeli per i suoi 15 anni di partecipazione a Sanremo. "I nostri cantanti Voci d’Oro – aggiunge Arcangeli – tutti bravissimi, hanno ricevuto l’attestato di partecipazione al merito. Straordinario il concerto al Mamely Sanremo. Il pubblico ha applaudito e ballato con la musica dei nostri cantanti. Ha condotto la serata nostra inviata speciale Elena Presti, artista e grande professionista dello spettacolo, cantante, ballerina, attrice e giornalista. Ha partecipato a due edizioni del Festival Voci d’Oro come artista e a Sanremo è stata applauditissima come inviata speciale e conduttrice".

I cantanti Voci d’Oro che hanno partecipato sono Domenico Rinaldi in arte Denny Ross, di Napoli, cantautore, musicista, compositore e attore teatrale, che ha presentato a Sanremo "Con il nastro rosa"; Francesca Brunori in arte MissFrancy, da Ancona, grande interprete, seconda classificata al 25° Voci d’Oro e a Sanremo con il grande brano di Giorgia "Oronero"; Gabriel Frisa da Ragusa, 12 anni che a Sanremo ha portato "Con te partirò"; Yara Carvallho brasiliana che vive a Savona, cantautrice al Festival Voci d’oro sul podio in tre edizioni e a Sanremo con "Viva la vita"; Maurizio Di Maria da Catania, miglior interpretazione al Festival Voci d’Oro e a Sanremo con "Uomini soli"; Nino Orofino in arte Nion, artista poliedrico, cantautore, compositore, arrangiatore, attore e regista; vince il Voci d’Oro categoria senior nel 2008 con "Volo Libero" e a Sanremo con "Gocce di vanità"; Doriano Neri da Chieti, chitarrista che fa parte del cd compilation Voci d’oro 2022; a Sanremo col brano di Battiato "Chanson egocentrique"; Atuna indonesiana che vive a Ischia, cantautrice con due suoi brani inediti "Rum e caffè" e "Pandemia" e a Sanremo con "Bali"; Miriana Scura da Prato che ha vinto il Festival Voci d’Oro due volte; per Sanremo il brano di Donna Summer "No More Tears".

"Insomma un evento importante – conclude Marystar – molto costruttivo nel settore musicale e tanta promozione artistica per tutti i cantanti partecipanti. A Sanremo abbiamo anche promosso il cd compilation 2022 a favore di Dynamo Camp. Nell’occasione abbiamo dato il via alla 26^ edizione del Festival Voci d’Oro che si svolgerà alle Terme Tettuccio dall’8 al 10 luglio. Sono aperte le iscrizione per partecipare su www.marystar.itfestivalvocidoro".

"Il nostro Sanremo Marystar" è il titolo del programma televisivo, prodotto da Maria Angela Arcangeli con la regia di Samuele Villani, che andrà in onda sul Circuito nazionale 80 Tv Fox Production. Importante promozione anche per Montecatini Terme, che da 26 anni ospita il Festival "50 anni & dintorni".