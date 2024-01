Il nodo della viabilità. Avviata la progettazione per la nuova arteria

Anno nuovo, infrazioni vecchie sulle nuove rotonde di Pieve a Nievole dove la progettazione, al pari del Codice della strada, è apparsa più come "fatta più de consigli che de regole", come dicono a Roma. Il primo avvistamento del guidatore funambolico dell’anno, reso pubblico sui gruppi social di Pieve a Nievole è avvenuto la mattina del primo gennaio alle 7,30 quando un conducente "dal ponte della Nievole – come riporta Daniele Pinetini su Facebook – gira a sinistra senza fare la rotatoria".

Una manovra con la quale dunque si rischia di tagliare la strada a chi viene in senso contrario. Certo le due pseudorotatorie, visto che una è tanto stretta da rendere spesso difficile la manovra dei camion che la imboccano e l’altra rende la strada più simile per forma a un circuito a ostacoli che a un crocevia orientato da una circonferenza, che aprono e chiudono la nuova strada sopraelevata possono risultare un poco complicate da affrontare e una in particolare, quella tra via Empolese e via Roma, ha già registrato un singolare incidente alcune settimane fa. Resta il fatto che il nodo del traffico a Pieve nei pressi del raddoppio ferroviario andava in qualche modo gestito.

Adesso l’amministrazione di Pieve a Nievole però si sta concentrando sui problemi del traffico verso est, in località Colonna dove nei giorni scorsi è stato annunciato il procedimento per superare le criticità dell’incrocio. "Grazie a un contributo di 100mila euro della Regione Toscana – fa sapere il sindaco Gilda Diolaiuti – avvieremo la progettazione della viabilità per il nuovo collegamento tra le strade regionali 435 e 436: in particolare il contributo regionale finanzia la progettazione relativa al primo lotto tra la SR435 e la SP14, opera che permetterà il superamento del nodo alla colonna, oggetto di criticità per l’attraversamento di quell’incrocio. Grazie alla collaborazione del consigliere regionale Marco Niccolai e grazie all’interessamento del governatore Eugenio Giani con il quale parlammo di tale necessità in occasione della sua visita a Pieve a Nievole preventiva all’apertura del nuovo cavalcavia, oggi trova avvio un altro importante punto del nostro programma elettorale".

"Obiettivo che va ad aggiungersi alla progettazione richiesta dall’amministrazione comunale – continua Diolaiuti – e già realizzata dalla Regione per la realizzazione a nuovo del vialone del Melani, ultimo lotto del Fossetto, progettazione che ha permesso alla giunta regionale di inserire tale opera tra quelle da finanziare con il Fondo Sviluppo e Coesione".

Arianna Fisicaro