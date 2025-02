Il negozio ’R. Sub’ compie 40 anni: "Avanti con grande entusiasmo"

Ha festeggiato 40 anni di attività il negozio R. Sub di via Manin. "Abbiamo cominciato il 21 febbraio di quattro decenni or sono. Ringraziamo tutti i clienti che continuano a darci fiducia". L’intuizione avuta nel 1985 dai titolari Riccardo e Katia di aprire un negozio dedicato al mondo acquatico in tutte le sue forme, sia sopra che sott’acqua, si è rivelata una scelta vincente. La scuola subacquea rivolta allo snorkeling, all’apnea, agli autorespiratori, il nuoto agonistico, l’assistenza tecnica e il reparto orologi sub seguiti da Gianluigi, e la vendita on line curata soprattutto dal figlio Francesco, ed iniziata da più di 20 anni, hanno permesso di espandere ulteriormente i loro orizzonti. "Siamo orgogliosi del traguardo è proseguiremo sempre con maggiore entusiasmo". Il negozio è un punto di riferimento per i nuotatori e i sub del nostro territorio, in particolare per gli atleti del Nuoto Valdinievole di Monsummano.

Giovanna La Porta