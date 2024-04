Il murales della ferrovia. L’artista del Papa firmerà l’opera di riqualificazione

Sarà Maupal a dipingere per primo il muro della ferrovia di Pieve a Nievole. Ad annunciarlo sono stati Bruno Ialuna e Massimo Parlanti dell’associazione ’Circolo 11’ che insieme al sindaco Gilda Diolaiuti hanno lavorato a una soluzione artistica che possa riqualificare la struttura in cemento e al contempo trasformarla in un biglietto di visita artistico per tutta la Valdinievole. "La nostra associazione – ha detto Parlanti – ha già operato sul territorio di Pieve con successo. Un esempio è la panchina gigante in uno dei punti più panoramici della zona. Con i murales a firma di un artista come quello che sta per introdurre Bruno Ialuna, vorremmo estendere il progetto a tutta la Valdinievole. Sarà un’opera d’arte dunque a fare da biglietto da visita per tutta la nostra bella Valdinievole".

Il muro di contenimento della ferrovia che divide Pieve a Nievole in due diventerà dunque un’opera di 600 metri lineari a cielo aperto. "Una vera e propria riqualificazione urbana" come hanno detto sia l’amministrazione gli organizzatori in accordo con Rete Ferroviaria Italiana. "Fare un murales che sia di tutta la Valdinievole – ha detto Bruno Ialuna – può diventare un’opera d’arte come è successo al murales che è stato fatto a Viareggio per il Binario 10. Anche per questo la nostra scelta è ricaduta su Mauro Pallotta, meglio conosciuto come Maupal, che in molti riconoscono come l’artista del Papa, a cui ha dedicato diverse opere e che è considerato a livello internazionale uno dei primi 30 street artist più influenti del mondo".

Restano ancora incerto l’importo dei finanziamenti necessari a produrre l’opera, ma i promotori confidano negli sponsor e nel bando ’Piccole Bellezze’ della Fondazione Caript. L’altro interrogativo è quello sul materiale che sarà utilizzato. Già da tempo infatti l’amministrazione parlava di vernici in grado di assorbire inquinamento e Co2. "Su questo gli artisti vanno piuttosto cauti – ha detto Ialuna – A breve ne sapremo di più. Ora Maupal è impegnato alla Biennale di Venezia, ma mi ha riferito che non appena avrà finito con la rassegna, si metterà subito a lavoro con i bozzetti per il murales di Pieve a Nievole".

Arianna Fisicaro