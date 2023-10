Il messaggio della ministra Locatelli: "Disabili sempre più autonomi"

"La ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli ha offerto un gesto affettuoso a ogni ragazzo che ha incontrato durante la sua visita al Centro socio-riabilitativo diurno Anch’io. Come madre ho molto apprezzato quello che ha fatto. Attendiamo adesso di conoscere le novità sul progetto “Dopo di noi“, pensando anche al durante noi". Così ha parlato ieri pomeriggio Marisa Biancardi, presidente della Associazione Mai Soli, durante l’incontro organizzato nel salone Portoghesi delle Terme Tettuccio tra le associazioni di volontariato e l’esponente dell’esecutivo. "Il Comune di Montecatini – ha ricordato Biancardi – ci ha dato in comodato d’uso gratuito un appartamento in via Friuli, dove i ragazzi con disabilità imparano a vivere in maniera autonoma, trascorrendo dei fine settimana senza la famiglia. È un tema importante sul quale ci piacerebbe avere qualche novità dal ministro".

Alessandra Locatelli è un tecnico esperto del settore di cui si occupa il suo dicastero. Laureata in sociologia, 47 anni, specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica, ha lavorato nel campo dell’assistenza e della cura delle persone affette da disabilità intellettiva. Con l’esponente della Lega, ieri, c’erano anche il sindaco Luca Baroncini, l’assessore ai servizi sociali Federica Rastelli, i consiglieri regionali Luciana Bartolini e Alessandro Capecchi, e l’eurodeputato Susanna Ceccardi. "A maggio – ha risposto la ministra Locatelli – è partito un tavolo di lavoro per elaborare una modifica della legge 112, che si occupa del “Dopo di noi“. Dobbiamo ampliare l’accesso ai percorsi in autonomia ai disabili, portando avanti un adeguato monitoraggio, perché spesso vengono inseriti casi più difficili. Le famiglie ci chiedono anche un supporto perché, oltre al “Dopo di noi“, ci sia un “Durante noi“".

La ministra, in merito alla legge sull’invalidità civile ha spiegato che è in atto una riforma importante. "Una persona che riporta un determinato punteggio – ha spiegato – non deve essere più trattata secondo la logica del “Poverino, troviamogli qualcosa da fare“, ma essere valorizzato in base alle competenze, portando così un valore aggiunto alla società". Locatelli, accompagnata da un interprete della lingua dei segni che assai di rado si vede al seguito di un esponente di un esecutivo, ha spiegato anche che il governo intende intervenire per rendere accessibili ai disabili i corsi di formazione continua, le cui piattaforme sono spesso prive degli strumenti adeguati.

Daniele Bernardini