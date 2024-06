Il mercato della Gema. Mazzantini va a Omegna

In attesa di quello della conferma di coach Marco Del Re (accordo già definito con il tecnico livornese per un’altra stagione) il primo annuncio ufficiale della Gema Montecatini in vista della stagione 2024-2025 riguarda un addio: le strade del club presieduto da Alessandro Lulli e di un altro labronico purosangue, ovvero Saverio Mazzantini, si separano infatti ufficialmente. Ad anticipare il comunicato della società termale, arrivato nella mattinata di ieri, è stato lo stesso giocatore ex Legnano con un post sul proprio profilo Facebook: "Mi è piaciuto e ho aderito al progetto della Gema Montecatini e sono fiero dei risultati ottenuti dalla squadra – esordisce ’Mazza’ nel suo messaggio – Purtroppo però è arrivato il momento dei saluti. Saluti rivolti a tutta la società Gema, nella persona del presidente Lulli, e a tutti, ma proprio tutti i tifosi che hanno creduto nelle nostre potenzialità e apprezzato il mio contributo in campo".

Oltre che al suo solido contributo dal punto di vista tecnico, con 13 punti e 4 rimbalzi di media a partita, Mazzantini pur avendo solo 29 anni è stato la chioccia di un gruppo giovanissimo e quasi interamente nuovo di zecca ed ha avuto un ruolo prominente nello spogliatoio dei leoni termali. Con ogni probabilità coach Del Re e i suoi ragazzi se lo ritroveranno da avversario, visto che il giocatore ha già raggiunto un accordo con la Fulgor Omegna. Omegna che sta facendo una corte serrata anche ad un altro protagonista dell’ultima annata in casa Gema, ovvero Matteo Corgnati: il coach rossoverde Eliantonio vuole farne un perno del suo progetto tecnico, il play classe 2004 è vincolato al sodalizio montecatinese per un altro anno ma gradirebbe un ruolo più centrale in squadra.

Non manca di certo il lavoro in questo periodo per il ds Guido Meini,impegnato ad individuare tasselli che possano completare al meglio il mosaico rossoblù e allo stesso tempo a cercare di tenere i pezzi pregiati del roster: a tal proposito si registra anche l’interesse della Pallacanestro Crema per Federico Pirani, a cui la società ha già fatto un offerta per il prolungamento. Continuano anche le ricerche per una figura dirigenziale da affiancare all’ex numero 6, mentre pare ci sia già un candidato papabile per il ruolo di responsabile marketing.

Filippo Palazzoni