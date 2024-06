Il Martini premiato per l’inclusione. Il video su TikTok conquista tutti

Un altro premio di livello nazionale per l’alberghiero Martini diretto da Riccardo Monti. La scuola si è aggiudicata un riconoscimento speciale, con menzione, nella categoria video TikTok al concorso ’Rappresentiamo l’inclusione che TeamLife, con la collaborazione di Lions International 108 IB2 Italy, ha indetto negli istituti superiori italiani con l’obiettivo di chiedere ai ragazzi la realizzazione di video che esprimano l’inclusione in tutte le sue forme.

I video erano suddivisi in due categorie: TikTok e YouTube. Il concorso si è sviluppato in un arco temporale compreso tra ottobre 2023 e maggio 2024. Hanno aderito all’iniziativa quaranta

istituti superiori in rappresentanza di gran parte delle regioni italiane. Le opere video sono state valutate sulla base di criteri che tengono conto di: coerenza rispetto al tema, originalità, contenuti innovativi, efficacia della proposta, impressione generale. In giuria c’erano giornalisti, esperti di turismo, video maker e operatori del mondo della disabilità. La squadra del Martini ha vinto con un video intitolato ’Shaker’, portando a casa un grande quadro (47x35 cm) colorato da ragazzi dell’associazione ’La giostra a colori e un attestato di partecipazione.

"Abbiamo partecipato in rappresentanza della provincia di Pistoia – spiegano i docenti del Martini che hanno lavorato al video con i ragazzi – costruendo uno story telling attraverso un oggetto-simbolo dei barman, lo shaker, l’attrezzatura da barman per eccellenza, necessaria per preparare i cocktail. Lo shaker, nella parte superiore, ha un tappo a forma di bicchiere che serve a mescolare i diversi ingredienti. Proprio per le sue peculiarità e le sue funzioni di mescolare, mettere insieme ingredienti così diversi, allo shaker è stato assegnato un forte valore simbolico, ovvero quello della diversità, dell’inclusione".

Una metafora profonda. La scuola diventa, quindi, il luogo più adatto per parlare di questo tema facendo comprendere quanto non esista ’il diverso’, ma semplicemente diversi punti di contatto con l’altro. Siamo uguali proprio nella misura in cui tutti siamo diversi ed unici. La supervisione delle riprese, del coordinamento delle attività e delle fasi di lavoro è stata svolta dai professori Roberto Vivona Roberto di Ettore Ercolini e dall’educatore professionale ed esperto tiktoker Giovanni Discolo. Hanno partecipato gli alunni Elia Eleni Elia, Lorenzo Palmieri, Cristian Picco, Gaia Lorenzoni, Lara Sabattini, Leonardo Carrara, Samuele Hoxholli, Noemi Calandra, Alberto Bontà, Luca Volpi, Giorgia Nugnes.