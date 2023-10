Il libro di De Luca: Raccolta fondi contro i tumori a Monsummano

In occasione della Giornata nazionale del camminare, mercoledì 11 ottobre alle 17.30, verrà presentato il libro “Una promessa è una promessa“ di Emanuela De Luca, distribuito da Porto Seguro Editore. La presentazione avverrà nella Sala Walter Iozzelli della biblioteca Giuseppe Giusti di Monsummano Terme. "È per onorare un giuramento fatto – dicono gli organizzatori della presentazione – che l’autrice parte per il primo cammino. Zaino in spalla, camminerà per dodici giorni da Avilès fino a Santiago. È sola, anche se sola non lo sarà mai e sulla strada della propria interiorità, dei ricordi e degli incontri inizia a scrivere le memorie di questo viaggio. Il libro contiene diari di cammini interiori ed esteriori percorsi dall’autrice dal 2016 fino ad oggi. In appendice sono riportati i pensieri giornalieri che Emanuela scrive sul suo profilo facebook per raccontare i cammini successivi. Perché arrivata a Santiago, non ha mai smesso di camminare. Pellegrina sulle strade del mondo e della vita si porta dentro il ricordo di una persona che non c’è più, ma che continua a camminare insieme a lei". Emanuela De Luca è nata e vissuta a Viareggio. È sposata con Stefano e ha due figli, Chiara e Zegeyew. Fisioterapista dipendente dalla Asl Toscana Nordovest, nel 2016 ha percorso il primo cammino verso Santiago di Compostela per onorare una promessa fatta a Carla, una cugina che per lei è stata una sorella, avendo vissuto da sempre con i suoi genitori, scomparsa a causa di un mieloma multiplo nel 2015. "Una promessa è una promessa" è il suo primo libro e le percentuali destinate all’autrice, derivanti dalla vendita del libro, saranno interamente devolute ad Ail - Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi.

