Il Lampo Meridien si inchina al Real. Melani e Bouhafa sono spietati

Real Cerretese 2Lampo Meridien 0

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo Melani, Bouhafa, Nieri. A disp. Santini, Tramacere, Monti, Novi, Antonini, Lapi, Shaid, Pieri, Scaranna. All. Petroni.

LAMPO MERIDIEN: Costa, Boghean, Notarelli, Di Vito , Zingarello (42’ st Dingozi), Benassi, Chianese, Viti (32’ st Bitep), Mercugliano, Benvenuti (25’ st Pirone), Biagioni. A disp. Bartolozzi, Bargellini, Ferrucci, Simi, Fattorini, Bicchieri. All. Magrini.

Arbitro: Mongelli di Pisa.

Marcatori: 20’ st Melani 49’ st Bouhafa.

CERRETO GUIDIIl Lampo Meridien torna dalla trasferta di Cerreto Guidi con una sconfitta immeritata. Ha giocato sullo stesso livello della capolista Real Cerretese, ma nella freddezza con cui la capolista ha approfittato delle occasioni avute e nella qualità dei suoi interpreti nei momenti chiave, è emersa la differenza fra le due squadre. A fare la differenza è stato l’eurogol, segnato dalla punta locale Melani, che ha concluso dalla distanza, indirizzando la palla all’incrocio dei pali. In svantaggio di un gol, i ragazzi di mister Magrini, hanno cercato la rete del pareggio, sbilanciando la squadra e cercando il tutto per tutte con un assetto coraggioso e offensivo. È stato rafforzato il reparto d’attacco con gli innesti di Bitep e Pirone e Dingozi, senza però ottenere il risultato sperato. Poco dopo la mezzora del secondo tempo un tiro di Mercugliano, uno dei più vivaci della partita, è stato parato bene dal portiere Battini, con una deviazione in corner determinante. Al primo minuti di recupero invece un tiro di BItep è andato di poco sopra la traversa. Nei minuti successivi il Real Cerretese è riuscito a gestire le offensive del Lampo Meridien e, con la squadra di Magrini tutta proiettata in attacco, è stata capace di trovare in contropiede la rete del raddoppio. Il mercatore è stato Bouhafai, che metteva in rete da comoda posizione. L’azione è nata da un reato disimpegno di Notarelli.

Massimo Mancini