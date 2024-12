Il Lampo Meridien sfida la capolista Pietrasanta

L’anticipo fra Forte dei Marmi e Cubino apre oggi la sedicesima giornata del girone A di Promozione. Via al girone di ritorno per le nostre rappresentanti, tutte impegnate domani alle 14.30.

Nella prima di ritorno la Larcianese ospiterà il Firenze Ovest. Mister Cerasa non avrà a disposizione il trequartista Capetta e l’attaccante Adam Ndiaye, entrambi out per infortuni muscolari. Non fanno più parte della rosa gli attaccanti Abdoulaye Ndiaye e Maggi: il primo è stato svincolato mentre il secondo si è accasato al Pieve Fosciana. Da registrare l’arrivo del nuovo attaccante classe 2002 Mirko Mori proveniente dal Castelfiorentino.

Allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio invece il Lampo Meridien è attesa dal confrontro con la capolista Pietrasanta. Il Lampo Meridien ha assoluto bisogno di punti per cercare di tenere viva l’ambizione di potersi giocare gli spareggi dei play off. Per quanto riguarda la formazione è sicura l’assenza del neoacquisto Bensassi, fermato dal giudice sportivo per quattro giornate. Assente anche Benvenuti che deve scontare anche lui la squalifica. Per infortunio non saranno presenti invece Dingozi, Notarelli, Chianese, Tirabasso e Niccolò Ferrucci.

Il 2024 calcistico di Casalguidi ed Intercomunale Monsummano terminerà invece si concluderà in trasferta. La squadra gialloblu deve andare a far visita al San Giuliano. I ragazzi guidati da mister Benesperi devono scontrarsi contro la formazione che attualmente occupa il secondo posto nel girone A di Promozione, e che sta lottando punto a punto col Pietrasanta, per la vittoria finale. L’intercomunale Monsummano sarà ospite del Marginone 2000. Vincere è d’obbligo per la squadra guidata da Scintu, fra le più serie candidate alla retrocessione.

Capitolo finale per il Valdinievole Montecatini che in casa ospita l’Urbino Taccola. I biancocelesti sono chiamati ad un’altra prova d’ orgoglio nonostante l’ infermeria sia ancora intasata e con Abdulaye Ba che deve scontare altre due giornate di squalifica.

Stefano IncerpiMassimo Mancini