Il ladro seriale di bar e hotel. Via le offerte per il canile e le mance: "Siamo disgustati: un vero scempio"

Un ladro incallito si aggira per la città, trafugando i contenitori con le offerte per il canile Hermada e le mance al personale, esposte in vari locali e pubblici esercizi. L’ultima attività a farne le spese è stato il ristorante-bar Matau in corso Matteotti che, grazie alla videosorveglianza interna, ha potuto ricostruire i fatti. "Poco prima di cena – raccontano i titolari – si è impossessato del bussolotto dedicato alla raccolta fondi per il canile Hermada di Montecatini, infilandolo in un bussolotto. Successivamente, ha preso anche l’altro contenitore con le mance dei camerieri. Siamo disgustati ed allibiti che qualcuno anche possa solo pensare di compiere uno scempio del genere. Possiamo capire le mance, ma impossessarsi di fondi destinati a un canile, definisce la persona inqualificabile. La cosa che fa piú rabbrividire è il fatto che chiedendo in giro, in un attimo, sono saltate fuori testimonianze simili: quest’uomo è recidivo. Crediamo che con tutte le telecamere posizionate in centro non dovrebbe essere un’impresa trovarlo".

Il ladro, come dichiarato anche dai titolari sui social, ha colpito anche in altri locali. In una pizzeria nelle vicinanze del bar Mautau ha portato via circa 500 euro contenuti nel barattolo delle mance, mentre da Burger King si è diretto a un altro contenitore di offerte. I titolari dei locali saccheggiati dal ladro si sono organizzati e, alla fine, sono riusciti a identificarlo. Subito dopo, sono andati alla Compagnia dei carabinieri per sporgere denuncia.

Da. B.