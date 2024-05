Il Judo Kodokan Pistoia chiude in terza posizione il 18° Trofeo Macaluso

Fine settimana positivo per l’Asd Judo Kodokan Pistoia che ha archiviato col sorriso il 18° Trofeo Interregionale Macaluso, andato in scena a Figline Valdarno lo scorso 11 maggio. La società pistoiese si è classificata al terzo posto su 43 società partecipanti, portando anche a casa sette medaglie. Samuele Bigalli e Giacomo Riganò hanno conquistato la medaglia d’oro, mentre la piazza d’onore è andata a Efrem Manganiello, Viola Occhibelli e Andrea Vicinelli. Silvia Battistini e Giacomo Gori hanno invece portato a casa la medaglia di bronzo, con Danilo Martinelli che ha chiuso la propria gara ad un comunque onorevole quinto posto. Un risultato di squadra notevole, arrivato nel contesto di una competizione di alto livello e contro avversari di assoluto valore.

Il Judo Kodokan Pistoia continuerà, come da tradizione, anche a portare avanti progetti e iniziative per avvicinare nuove persone alla disciplina. Proprio in quest’ottica rientra l’evento ’L’atleta e i suoi genitori’, che avrà luogo sabato 18 maggio dalle 16 alle 18.30 alla palestra Michelucci, in Via dell’Anguillara 69 a Pistoia. La giornata sarà rivolta alle categorie dei più piccoli, dai 5 ai 12 anni, che avranno la possibilità di trascorrere del tempo sul tatami coi propri genitori, al fine di giocare e far sperimentare loro alcune delle sensazioni che i bambini provano durante le attività in palestra. Già da alcuni anni l’associazione svolge tale iniziativa, che si è sempre dimostrata un’occasione di coinvolgimento delle famiglie dei piccoli judoka, a conferma dei principi che lo staff porta avanti da anni: oltre alla preparazione fisica e tecnica c’è anche la partecipazione e l’accrescimento della persona tramite lo scambio di esperienze.

Michele Flori