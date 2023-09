Il futuro dell’ospedale. Investimenti per 14 milioni

Nella sala riunioni della Società della Salute della Valdinievole è stato presentato il progetto di adeguamento sismico strutturale del presidio ospedaliero di Pescia. All’incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni locali della Valdinievole, presidente e direttore della Società della Salute, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi, l’assessore regionale al Diritto alla Salute e alla Sanità, Simone Bezzini, ed Ermes Tesi, ingegnere direttore della UOC Manutenzione Immobili della Ausl Toscana Centro. Nei prossimi tre anni arriveranno oltre 14 milioni di euro per gli interventi da effettuare sull’ospedale Ss. Cosma e Damiano e per l’acquisto dei nuovi strumenti per la risonanza magnetica, per la tac e per il polo radiologico tradizionale.

"Eravamo rimasti che ci saremmo rivisti dopo l’estate - ha iniziato Torrigiani -. Arriveranno oltre 14milioni di euro per intervenire sull’intera struttura: un intervento che garantirà un futuro all’ospedale. Si tratta di un intervento necessario, perché questa situazione non era più sostenibile. Si può discutere qualunque cosa sul nostro ospedale, ma ogni discussione ha un senso solo se l’ospedale ha un futuro. E per garantirglielo, questo intervento è assolutamente necessario. Si parla spesso del 5% di cose che non funzionano, ma dobbiamo ricordare, invece, quel 95% che funzionano molto bene".

"Sono due i temi importanti - ha proseguito Bezzini -. Il primo: abbiamo costruito un rapporto proficuo di confronto permanente fra Regione Toscana, azienda e sindaci. Il secondo: gli investimenti sono la normalità attraverso la quale si costruisce la salute in Toscana. Per proiettare la struttura nel futuro è previsto uno dei più importanti investimenti del PNRR previsti nella nostra regione. Un investimento che va sulla struttura, ma soprattutto sul parco tecnologico. E lo si fa su una struttura che è operativa, e continuerà a esserlo nel corso dei lavori, grazie al coinvolgimento dei professionisti che vi operano, del mondo del terzo settore, dei cittadini. Sarà un lavoro complesso - ha concluso -, ma se fatto con coinvolgimento e partecipazione porterà il risultato voluto".

Ha concluso la giornata Tesi: "Inizialmente avevamo ottenuto dallo stato 9milioni di euro di investimenti- ha detto –quando si è aperta la possibilità nel abbiamo avuti altri due e mezzo. Per cambiare e rilocare la Risonanza Magnetica, acquistare la nuova Tac e il nuovo polo radiologico investiremo ulteriori 1.600.000 euro. Inoltre, saranno allestiti nuovi quattro posti letto in Terapia Intensiva e verranno migliorati i percorsi in Pronto Soccorso".

Emanuele Cutsodontis