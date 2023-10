Il docufilm su Galileo Chini conquista anche l’Armenia

Prosegue il tour del documentario Galileo Chini a Montecatini Terme: il cortometraggio, diretto da Marcello Zeppi e co-prodotto dal Montecatini International Short Film Festival e dal Comune di Montecatini Terme, è stato proiettato presso lo Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography di Yerevan, in Armenia, in un incontro presieduto da Sara Nalbandyan, rettrice dell’università; la proiezione è stata organizzata dai cineasti Aram Manukyan, Artush Kirakosyan e Srbuhi Sargsyan, con il sostegno dello Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, della rettrice Sara Nalbandian e del rappresentante del Consiglio studentesco David Jinanyan.

Il documentario, che ha anche recentemente ricevuto il “Prémio Debatevolution - Menção Especial” al portoghese Avanca Film Festival, ed è reduce da una proiezione alla Mostra del cinema di Venezia, nasce per celebrare i centocinquant’anni dalla nascita del pittore, ceramista e illustratore di scenografie, legato a doppio filo a Montecatini Terme, dove ha lasciato la sua inconfondibile impronta Liberty.

La proiezione presso l’università statale della capitale armena è parte di un più ampio progetto di scambio culturale che unisce Montecatini Terme e l’Armenia, sancito dal recente incontro avvenuto a Montecatini.