Il derby Monsummano-Montecatini. La Valdinievole è senza padroni

Int. Monsummano 2 V. Montecatini 2

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Marseglia, Robusto, Dal Poggetto, Agnorelli, Vitiello, Gemignani, Moncini, Guarisa, Maiorana, Lanzilli (29’ Drca). A disp. Bonciolini, Saquella, Alessiani, Natali, Gabadoni, Perillo, Citti, Pecchia. All. Scintu.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Isola (45’ st Casini), Lucchesi, Fioretti, Fanti, Torracchi, Shiqeri (30’ st Lazzari), Musteqja (19’ st Rinaldi), Pagnini (28’ st Rossi), Rosati, Rugiati. A disp. Baldi, Ghimenti, Coselli, Attinasi, Minardi. All. Fabbri.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Marcatori: 40’ Rugiati, 3’ st Pagnini; 5’ st Gemignani, 8’ st Fanti (aut.).

Note: espulsi al 17’ Citti e al 45’ st Maiorana. Ammoniti: Guarisa, Dal Poggetto, Moncini, Vitiello, Rosati, Torracchi.

Al termine di una gara gagliarda e combattuta dall’inizio alla fine, Intercomunale Monsummano e Valdinievole Montecatini si dividono un punto ciascuno, pareggiando per 2-2 il Derby della Valdinievole giocato allo stadio ‘Strulli’. Primo tempo equilibrato, con le due squadre brave ad affrontarsi a viso aperto, per portare a casa l’intera posta in palio. È però la squadra biancoceleste guidata da mister Fabbri ad andare in gol al 40’, grazie alla rete messa a segno da Rugiati.

Nella ripresa la formazione di casa torna in campo per cercare di rimettere le cose a posto, ma cade nuovamente e va sotto sul 2-0. Al 48’ c’è infatti una mischia in area amaranto, e ne approfitta il numero dieci Pagnini, che supera Grasso, portando così il Montecatini sul 2-0. La reazione dell’Intercomunale Monsummano è rapida e feroce. Al 50’ arriva infatti la rete che dimezza lo svantaggio, e la segna Gemignani (nella foto sopra) con un bel tiro dalla distanza. Al 53’ gli amaranto si portano sul 2-2: su un angolo battuto da Moncini, è Fanti ad intervenire in maniera sfortunata sulla palla, spedendola alle spalle di Gega.

La rete del pari accende il derby, e porta la squadra di Scintu ad attaccare a testa bassa, per far sua l’intera posta in palio. Ci riesce quasi con Guarisa, ma il gol segnato dall’attaccante dell’Intercomunale Monsummano, viene annullato per fuorigioco, grazie alla segnalazione dell’assistente di linea Clara De Matteis della sezione di Empoli. Il giovane Montecatini di mister Fabbri però non sta a guardare, e con i contropiedi e le azioni di rimessa, si rende spesso pericoloso dalle parti di Grasso.

A fine match gli amaranto rimangono pure in dieci, per il rosso diretto mostrato dall’arbitro Mauro di Pistoia a Maiorana. Il pari alla fine può essere considerato il risultato più giusto, per un derby affrontato a viso aperto dalle due squadre scese in campo allo Strulli. È anche vero che questo risultato non aiuta tanto le due formazioni, perché quella di Fabbri (foto in alto) va a quota 21 punti ed è ancora lontano dalla zona play off, mentre quella di Scintu rimane fermo al penultimo posto in classifica, con ben 7 lunghezze di distacco dalla zona salvezza.

Simone Lo Iacono