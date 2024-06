Il concerto inedito ’Tango sensations’ nella cornice di Villa Rospigliosi

Lunedì 17 giugno alle 21.30 la suggestiva cornice di Villa Rospigliosi ospiterà il secondo appuntamento del quinto festival musicale ’E Lucevan le stelle...’ organizzato dall’ACM Rospigliosi. Protagonisti della serata saranno il Duo Bandoneon - Pianoforte, formato da Fabio Furia e Marco Schirru, che presenteranno il loro spettacolo intitolato ’Tango Sensations’.

Un duo d’eccezione per un viaggio unico nella storia del tango: ’Tango Sensations’ è un concerto che promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso la storia del tango, unendo passato, presente e futuro. L’evento sarà una fusione e contaminazione di tradizione ed innovazione, in cui si incontrano il rigore della composizione classica e l’avanguardia contemporanea, il tutto arricchito da equilibrio, tecnica, immaginazione e improvvisazione. Il duo Furia-Schirru offrirà una sintesi affascinante tra il mondo sonoro del jazz e quello del tango nuevo, un mélange di forza e passione, energia e pathos. Le loro esibizioni evocano suggestioni classiche, rispettando il contrappunto dei grandi maestri del passato e aprendo la strada alle influenze moderne.

Lo spettacolo sarà un vero e proprio itinerario eclettico in cui la forza poetica della musica si fonde con il virtuosismo tecnico degli artisti. Fabio Furia, considerato uno dei più importanti bandoneonisti d’Europa, e Marco Schirru, talentuoso pianista, proporranno un repertorio che spazia dal tango tradizionale alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla, fino alle composizioni originali di Fabio Furia. "Tango Sensations" rappresenta non solo un concerto, ma un’esperienza artistica completa, dove il tango raggiunge la sua massima evoluzione, trasformato e rivoluzionato, in una dimensione intimamente evocativa ed emozionale. L’ingresso è libero a offerta. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3355439579.