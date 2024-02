Il bando ’Casa a zero emissioni’ per la dismissione dei caminetti La Regione Toscana ha attivato il bando 'Casa a zero emissioni' per combattere le polveri sottili a Montecatini Terme e Valdinievole, offrendo contributi per la sostituzione di generatori di calore inquinanti e la dismissione di caminetti. I residenti di diversi comuni possono beneficiare di questa iniziativa fino al 3 maggio.