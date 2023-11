I Rimanens protagonisti in Rai alla trasmissione "Ballando on the road"

Un gruppo di talentuosi allievi di una scuola di danza pesciatina, la Gfs Dancestudio, con sede in via Francesca Vecchia, è stato fra i protagonisti di Ballando on the Road, talent show nato come spin off del popolare Ballando con le Stelle in onda su Rai 1, in orario pomeridiano, ininterrottamente dal 2017. Una bella soddisfazione per un gruppo di ragazzi e ragazze cehe si impegnano da anni a ritmo di musica. I Rimanens sono Gaia Giusfredi, Francesca Orsolini, Sara Pieraccini, Francesco Profili, Francesco Pulcini e Rachele Vezzani, sei ragazzi che vengono da Pescia, Massa Cozzile, Montecatini e Buggiano.

Nel corso della puntata di sabato scorso, come sempre condotta da Milly Carlucci con Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, si sono esibiti nella coreografia Out of the Box, di Federica Ricci, che insieme a Guia Natali è direttrice artistica della scuola pesciatina; danzando questa coreografia, provata per tanto tempo e messa a punto con grandissima cura, i sei giovani ballerini hanno superato la selezione fra gli oltre ventimila concorrenti, fra gruppi. ballerini e singoli, sbarcando nella trasmissione Rai.

Il gruppo si chiama Rimanens, tradotto ‘I rimanenti’ e, come spiega la coreografa Federica Ricci, "sono quelli che hanno resistito ai momenti difficili. Prima del Covid il gruppo era abbastanza numeroso, poi, a causa della pandemia, qualcuno ha rinunciato. Loro, invece, tutt’oggi sono uniti più che mai, tutti insieme con una grande passione. Hanno superato svariati provini per arrivare alla puntata di Ballando on the Road, che è parte del programma Ballando con le Stelle. Sono stati selezionati, fra gli altri, da Milly Carlucci. E nella trasmissione si sono esibiti davvero bene. Questi ragazzi e ragazze si sono impegnati davvero tanti e devo dire che sono stati bravi".

