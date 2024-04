I fondi per valorizzare il San Baronto

Duecentocinquantamila euro saranno desintati dal Comune di Lamporecchio per la valorizzazione della frazione collinare di San Baronto. "Il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Centro commerciale naturale e turistico di San Baronto – afferma il sindaco Alessio Torrigiani (nella foto) – era un obiettivo di mandato, su cui abbiamo lavorato con impegno, costanza e lungimiranza, dopo aver raccolto ed ascoltato le tantissime istanze dei cittadini sul territorio. Due sono sostanzialmente le necessità principali emerse durante il confronto con la cittadinanza: il miglioramento dell’arredo urbano dell’area e il potenziamento dei servizi esistenti. Richieste che costituiscono – continua il sindaco Torrigiani – gli obiettivi alla base del nostro progetto che finalmente ha avuto il riconoscimento dalla Regione Toscana e che si tradurranno in concreto nella riqualificazione dell’area antistante l’Indicatore, per l’organizzazione di eventi culturali e ricreativi e quale luogo di interesse turistico, la riqualificazione dei percorsi di collegamento tra i parcheggi esistenti e l’area commerciale e la realizzazione di cartellonistica turistica con attenzione ai collegamenti con le zone di interesse storico-artistico e naturalistico".

"Sarà inoltre incrementato il numero dei punti di accesso alla rete wi-fi e ci sarà un’integrazione dell’illuminazione pubblica sui percorsi pedonali. Un progetto – conclude Torrigiani – che ci rende davvero orgogliosi e che presto approfondiremo con la cittadinanza".