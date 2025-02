I consiglieri si congedano . Un saluto a tutta la comunità

Il gruppo dei consiglieri dimissionari della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese ringrazia i soci sostenitori e tutta la popolazione di Chiesina e delle zone limitrofe per tutte le donazioni che hanno aiutato l’associazione nel corso degli anni. "Salutiamo cordialmente in modo particolare gli amici e le amiche del mondo delle Pubbliche Assistenze – scrivono gli ex consiglieri Fausto Bendinelli, Stefano Puccini, Marco Moschini, Matteo Bendinelli e Rosanna La Giglia – e di tutte le altre associazioni di volontariato operanti sul territorio."

Fra le tappe raggiunte in questi anni di attività i consiglieri ricordano con piacere la realizzazione della nuova sede, l’attivazione del punto preliri sia in sede che a domicilio, l’adesione al sistema 118 con ambulanze e attrezzature per emergenza e la realizzazione della nuova modalità telematica di tesseramento, dopo averla espletata per tanti anni con la ben nota metodica casa per casa.

"Abbiamo deciso di lasciare il consiglio dell’Ente, ma il volontariato resterà perennemente nei nostri cuori. Ci auguriamo che il vissuto e le cose realizzate rimangano per sempre a pro di quella stessa comunità che in tutti questi anni abbiamo cercato di aiutare col nostro operato."