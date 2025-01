Guardia medica. Servizio ad Avaglio

Cambiamenti momentanei per la continuità assistenziale del Comune di Marliana. Da ieri sera il servizio di guardia medica del Comune di Marliana si è spostato temporaneamente dalla abituale sede di Femminamorta a quella di Avaglio per un guasto alla caldaia che ha reso così impraticabili i locali che abitualmente ospitano questo importante servizio sanitario per la cittadinanza.

Il servizio è stato subito ripristinato: è stato infatti assicurato nell’ambulatorio di Avaglio in via San Michele, gia a partire da ieri seran. Non appena il problema al riscaldamento sarà risolto (dalla Asl Toscana Centro fanno sapere che è già stata attivata la procedura tecnica) la continuità assistenziale tornerà nuovamente operativa nella sede di Femminamorta.