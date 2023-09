Gru in via Mazzini a Montecatini Terme: modifiche al traffico

Il Comune, in seguito alla richiesta per il posizionamento di una gru in via Mazzini, ha stabilito una serie di modifiche al traffico che entreranno in vigore nei prossimi giorni. A partire da mercoledì 27 settembre fino al 6 ottobre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mazzini, all’altezza del numero civico 67, in uno spazio di 20 metri quadrati. Soltanto nella giornata di mercoledì 27 dalle 9 alle 11 è previsto il divieto di transito in via Mazzini nel tratto compreso nell’intersezione tra via Melani e via Cosimini.

È prevista anche la sistemazione di transenne tra via Mazzini e via Cosimini, con la scritta divieto di transito, e tra via Mazzini e via Martini con affissi i cartelli di direzione che indicano l’obbligatorietà di svoltare a sinistra. In seguito alla richiesta presentata dal gestore del servizio idrico Acque per eseguire una serie di lavori, il Comune ha ordinato il divieto di transito per tutti i veicoli da oggi fino al 29 settembre, con idonea segnaletica stradale correttamente installata in via Riaffrico, dal numero civico 41 fino all’incrocio con via Maona (strada provinciale 633), per una occupazione di suolo pubblico pari a 25 e due metri quadrati in via Riaffrico 4.

Nei prossimi giorni saranno attivati provvedimenti di traffico collegati con le operazioni di riasfaltatura programmate da tempo che riguarderanno alcune strade della città. Nel dettaglio si tratta di via San Martino, piazza D’Azeglio, via Palestro, via delle Saline e via Manzoni. Queste sono le strade interessati dagli interventi che, per questa parte, se l’azienda che realizza l’intervento sarà coerente coi suoi programmi e con le autorizzazioni richieste, si concluderanno la fine di questo mese.

Da.B.