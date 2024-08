Malore alla Grotta Giusti, muore improvvisamente il dottore Sebastiano Rimola

Monsummano Terme, 29 agosto 2024 – Tragedia nello stabilimento termale di Grotta Giusti, dove questa mattina, 29 agosto, è venuto a mancare improvvisamente Sebastiano Rimola. Aveva 62 anni ed era un medico storico dello storico resort di Monsummano. Il dottore, di origine calabrese ma fiorentino d’adozione e da anni residente in Valdinievole dove da quasi 20 anni lavorava come medico, era entrato in servizio regolarmente a Grotta Giusti come ad ogni suo turno. Durante la mattinata tuttavia aveva accusato un dolore al braccio ma, come aveva anche spiegato ai presenti, imputava il malessere a un lavoretto fisico che aveva fatto nei giorni precedenti.

Poi, poco dopo le 12, ha deciso di chiamare lui stesso il 118 affinché gli venisse in supporto un’ambulanza. Non appena sono giunti sul posto i volontari della Misericordia di Monsummano si sono adoperati subito per capire cosa stesse succedendo quando all’improvviso il dottor Rimola si sarebbe sentito male, svenendo davanti ai loro occhi. Sul posto è tempestivamente giunta anche l’auto medica mentre erano già in corso le operazioni di rianimazione. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il medico non ce l’ha fatta.

Il dottor Rimola era persona conosciuta e stimata nell’ambiente, dove lavorava da circa 20 anni. Si era laureato in medicina Firenze specializzandosi in fitoterapia clinica alla Asl di Empoli e formandosi poi in discipline come la Pnei, il mind body medicine, intelligenza emotiva per la gestione dello stress e dell’emotività, nutraceutica e brainfitness.