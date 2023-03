"Grease" al Teatro Verdi Compagnia della Rancia porta in scena gli Anni ’50

Un successo diventato un classico in tutto il mondo, che ha visto anche la consacrazione di attori come John Travolta e Richard Gere: "Grease" nell’allestimento della Compagnia della Rancia, specializzata nella produzione di musical in Italia, rende omaggio al mondo imbrillantinato degli anni Cinquanta.

Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago Club, quando Jim Jacobs e Warren Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra. "Lo spettacolo doveva rappresentare un ritorno a un genere di vita che appariva centrato sulle acconciature, sul cibo (economico, grasso, hamburger, patatine fritte) e su favolose automobili fuori serie o su qualsiasi altra cosa “unta”: decidemmo così di chiamarlo Grease. Inizialmente Warren non prese sul serio la cosa. Iniziò così la nostra collaborazione per creare una storia che prendeva in giro tutti i film hollywoodiani che celebravano il rock ‘n’ roll anni 50".

Debuttò all’Eden Theatre il 14 febbraio 1972 e nello stesso anno ricevette sette nomination ai Tony Award; nel giugno dello stesso anno lo spettacolo si trasferì a Broadway prima al Broadhurst Theatre e poi al Royale Theatre dove rimase in scena fino al gennaio 1980. Per le ultime settimane si spostò al Majestic Theatre, dove, alla chiusura nell’aprile 1980 aveva collezionato 3388 repliche. La colonna sonora di Grease è rimasta per settimane al primo posto delle classifiche in molti paesi. Il musical arrivò in Italia 26 anni fa: la prima edizione ha debuttato al Teatro Nuovo di Milano il 4 marzo 1997.

Dal 1983 la Compagnia della Rancia, diretta da Saverio Marconi, è la principale compagnia teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia. Con oltre 40 produzioni all’attivo – i grandi musical internazionali tradotti in italiano (Grease, La piccola bottega degli orrori, A Chorus Line, West Side Story, Sette spose per sette fratelli, “Cantando sotto la pioggia, Jesus Christ Superstar, Hello Dolly!, A qualcuno piace caldo, Frankenstein Junior, Cats) e opere originali come “Pinocchio il grande musical – ha contribuito in modo determinante alla creazione e alla divulgazione del mercato del teatro musicale, raggiungendo importanti risultati in termini di pubblico, critica e premi, tra cui la Medaglia del presidente della Repubblica per il 30° Anniversario di attività nel 2013.